В Московской области возбудили дело по факту обнаружения мёртвых супругов

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями в посёлке Заречье.

Об этом сообщает официальный Telegram ГСУ СК России по Московской области.

«27 июня в Одинцовском городском округе, в посёлке Заречье, в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дверь в квартире закрыта изнутри ключами.

«По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России)», — указали в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи.

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