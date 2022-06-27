В Московской области возбудили дело по факту обнаружения мёртвых супругов
Об этом сообщает официальный Telegram ГСУ СК России по Московской области.
«27 июня в Одинцовском городском округе, в посёлке Заречье, в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки», — говорится в заявлении.
Уточняется, что дверь в квартире закрыта изнутри ключами.
«По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России)», — указали в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи.
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