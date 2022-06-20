В Рязанской области задержаны подозреваемые в убийстве двух таксистов

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В Рязанской области задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве двух таксистов.
В Рязанской области задержаны подозреваемые в убийстве двух таксистов
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте СУ СК по Рязанской области, 17 июня 2022 года на территории недействующего песчаного карьера, расположенного недалеко от села Голенищево Чучковского района, были найдены тела двух жителей Рязани 1948 и 1990 годов рождения с множественными колото-резаными ранениями.

По данным следствия, подозреваемые нанимали такси на автовокзалах областного центра и просили отвезти их в Чучковский район, предлагая сократить дорогу через песчаный карьер, где жестоко расправлялись с водителями, после чего забирали их автомобили.

Как пишет kp.ru, в убийствах подозреваются молодые люди 1999 и 2001 годов рождения.

Отмечается, что автомобиль Nissan Almera, который принадлежал первому убитому, обнаружен в лесополосе возле посёлка Авангард Чучковского района, вторая машина — Volkswagen Polo — находилась на территории песчаного карьера. Также во время обысков в домах подозреваемых обнаружены личные вещи убитых.

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