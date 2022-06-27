МВД: гражданам Донбасса заменят иностранные водительские права на российские без экзаменов

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Замена иностранных национальных водительских удостоверений на российские для граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов. Об этом сообщили в МВД России.
МВД: гражданам Донбасса заменят иностранные водительские права на российские без экзаменов
  • РИА Новости

«Правительством России определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощённом порядке — без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», — приводит сообщение РИА Новости.

В указанную категорию входят граждане ДНР и ЛНР, а также въехавшие на территорию России после 21 февраля граждане Украины.

Ранее стало известно, что граждане Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик получат возможность работать в России без оформления патента.

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