МВД: гражданам Донбасса заменят иностранные водительские права на российские без экзаменов

Замена иностранных национальных водительских удостоверений на российские для граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов. Об этом сообщили в МВД России.

«Правительством России определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощённом порядке — без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», — приводит сообщение РИА Новости.

В указанную категорию входят граждане ДНР и ЛНР, а также въехавшие на территорию России после 21 февраля граждане Украины.

Ранее стало известно, что граждане Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик получат возможность работать в России без оформления патента.