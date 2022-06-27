В Татарстане рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году

В 2022 году в Татарстане направят 60,4 млрд рублей на строительство и ремонт дорог, заявил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артём Чукин.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Большую часть средств выделят из регионального бюджета — 32,4 млрд рублей. Ещё 28 млрд — федеральные средства.

Программа дорожных работ предусматривает строительство почти 55 км автодорог, капремонт, реконструкцию 12 мостов, передаёт «Бизнес Online».

«За счёт инфраструктурного кредита ведётся проектирование, а в дальнейшем будут реализованы проекты по реконструкции Горьковского шоссе, также Вознесенского тракта и реконструкция улицы Осиновской для обеспечения доступности к «Салават Купере», — отметил Чукин.

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 9,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 7 млн рублей выделили на ремонт дороги.