В Татарстане рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru.
Большую часть средств выделят из регионального бюджета — 32,4 млрд рублей. Ещё 28 млрд — федеральные средства.
Программа дорожных работ предусматривает строительство почти 55 км автодорог, капремонт, реконструкцию 12 мостов, передаёт «Бизнес Online».
«За счёт инфраструктурного кредита ведётся проектирование, а в дальнейшем будут реализованы проекты по реконструкции Горьковского шоссе, также Вознесенского тракта и реконструкция улицы Осиновской для обеспечения доступности к «Салават Купере», — отметил Чукин.
На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 9,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 7 млн рублей выделили на ремонт дороги.