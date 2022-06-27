В Подмосковье на «Поезде Памяти» приехали 200 школьников из России и Белоруссии

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В Подмосковье на «Поезде Памяти», который предоставляет школьникам возможность посетить города воинской славы, приехали 200 школьников из России и Белоруссии. Отмечается, что они увидели знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны.
В Подмосковье на «Поезде Памяти» приехали 200 школьников из России и Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, российские и белорусские десятиклассники увидели военно-патриотический парк «Патриот», музей «Дорога памяти» и исторический комплекс «Партизанская деревня» в Одинцове.

«Уже стало традицией то, что под конец каждого учебного года ребята из России и Белоруссии на поезде проезжают долгий путь, который в своё время прошли защитники Отечества», — сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Всего школьники посетят 15 городов в России и Белоруссии.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялись памятные акции.

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