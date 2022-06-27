В Подмосковье на «Поезде Памяти» приехали 200 школьников из России и Белоруссии
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, российские и белорусские десятиклассники увидели военно-патриотический парк «Патриот», музей «Дорога памяти» и исторический комплекс «Партизанская деревня» в Одинцове.
«Уже стало традицией то, что под конец каждого учебного года ребята из России и Белоруссии на поезде проезжают долгий путь, который в своё время прошли защитники Отечества», — сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.
Всего школьники посетят 15 городов в России и Белоруссии.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялись памятные акции.