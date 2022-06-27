Бывшего вице-премьера правительства Ставрополья приговорили к 9 годам колонии за взятки

Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев приговорён к девяти годам колонии со штрафом в 150 млн рублей по делу о взятках на 65 млн рублей.

Об этом прокуратура региона сообщила в своём Telegram.

«Приговором суда бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК России, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 млн рублей», — говорится в заявлении.

Также ему запрещается занимать руководящие должности на государственной службе и органах местного самоуправления в течение шести лет.

Согласно материалам уголовного дела, бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края с декабря 2017 года по июнь 2019 года лично, а также в преступном сговоре с бывшим замминистра строительства и архитектуры края получил взятки в общей сумме более 65 млн рублей за совершение действий в интересах организаций, участвующих в исполнении государственных контрактов.

В мае российская Генпрокуратура рассказала о ситуации с коррупционными преступлениями в России.