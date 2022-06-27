Россиян с допуском к гостайне предложили лишать свободы за выезд из страны

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Российских граждан с допуском к государственной тайне и заведомо ограниченным для них правом на выезд за границу предложили лишать свободы на срок до трёх лет.
Россиян с допуском к гостайне предложили лишать свободы за выезд из страны
  • РИА Новости

Об этом говорится в поправке в законопроект о госизмене, которая была рекомендована к принятию комитетом Госдумы по законодательству и госстроительству, передаёт РИА Новости.

За выезд из страны таких граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или другого дохода осуждённого за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности.

При этом за незаконные перемещения или пересылку носителей, которые содержат гостайну, предлагается наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.

Ранее в Госдуму России внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым предлагается разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию.

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