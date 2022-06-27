Правительство подписало программу развития авиаотрасли России на семь лет

Правительство России подписало комплексную программу развития отечественного авиатранспорта на ближайшие семь лет. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. Соответствующее распоряжение подписано», — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Отмечается, что кураторами программы назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены заказами как минимум на шесть лет.