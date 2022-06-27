Правительство подписало программу развития авиаотрасли России на семь лет

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Правительство России подписало комплексную программу развития отечественного авиатранспорта на ближайшие семь лет. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Правительство подписало программу развития авиаотрасли России на семь лет
  • globallookpress.com

«По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. Соответствующее распоряжение подписано», — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Отмечается, что кураторами программы назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены заказами как минимум на шесть лет.

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