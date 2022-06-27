Правительство подписало программу развития авиаотрасли России на семь лет
- globallookpress.com
«По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. Соответствующее распоряжение подписано», — заявил он на совещании с вице-премьерами.
Отмечается, что кураторами программы назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские предприятия авиапромышленной отрасли обеспечены заказами как минимум на шесть лет.