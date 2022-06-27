«Соллерс Авто» сообщил о продаже контрольного пакета акций топ-менеджерам автоконцерна

Контрольный пакет акций «Соллерс авто» (76,7%) продан топ-менеджерам автоконцерна. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Соллерс груп», владевшая ранее 76,7% акций ПАО «Соллерс авто», продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу — ООО «Альтер инвест», — отмечается в заявлении.

В компании добавили, что новыми акционерами автоконцерна станут ключевые топ-менеджеры холдинга.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ряд иностранных автопроизводителей готовы в ближайшее время возобновить работу в регионе.