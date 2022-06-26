Минтранс Крыма сообщил о подтоплении нескольких автомобильных дорог из-за ливней

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Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что несколько автомобильных дорог региона подтопило из-за ливней, в данный момент идёт их расчистка.
Минтранс Крыма сообщил о подтоплении нескольких автомобильных дорог из-за ливней
  • РИА Новости

«В настоящее время силами ГУП РК «Автодор» и МЧС республики принимаются все необходимые меры по устранению паводковых ситуаций на автомобильных дорогах. В частности, дороги отчищают от грунта и упавших деревьев», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, дороги подтопило в Симферопольском и Сакском районах, а также в Алуште и Ялте.

Ранее в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым заявили, что в настоящее время более 50 придомовых участков остаются подтопленными после ливней.

Уточняется, что речь идёт о Симферополе и сёлах Доброе, Андрусово, Украинка, Лозовое и Пионерское Симферопольского района. Вода уходит самотёком.

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