Минтранс Крыма сообщил о подтоплении нескольких автомобильных дорог из-за ливней
- РИА Новости
«В настоящее время силами ГУП РК «Автодор» и МЧС республики принимаются все необходимые меры по устранению паводковых ситуаций на автомобильных дорогах. В частности, дороги отчищают от грунта и упавших деревьев», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, дороги подтопило в Симферопольском и Сакском районах, а также в Алуште и Ялте.
Ранее в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым заявили, что в настоящее время более 50 придомовых участков остаются подтопленными после ливней.
Уточняется, что речь идёт о Симферополе и сёлах Доброе, Андрусово, Украинка, Лозовое и Пионерское Симферопольского района. Вода уходит самотёком.