В Крыму из-за ливней подтоплено более 50 придомовых участков
- РИА Новости
«Подтопленными остаются 52 придомовые территории, в том числе 11 частных домовладений, в шести муниципальных образованиях Республики Крым», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о Симферополе и сёлах Доброе, Андрусово, Украинка, Лозовое и Пионерское Симферопольского района. Вода уходит самотёком.
По данным представителя министерства, один случай подтопления также был зафиксирован в Бахчисарайском районе, пять — в Белогорском, но там вода уже сошла.
Ранее сообщалось, что локальный режим ЧС введён в Лазаревском районе Сочи из-за подтоплений.