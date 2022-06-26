В Крыму из-за ливней подтоплено более 50 придомовых участков

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым заявили, что в настоящее время более 50 придомовых участков остаются подтопленными после ливней.

«Подтопленными остаются 52 придомовые территории, в том числе 11 частных домовладений, в шести муниципальных образованиях Республики Крым», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Уточняется, что речь идёт о Симферополе и сёлах Доброе, Андрусово, Украинка, Лозовое и Пионерское Симферопольского района. Вода уходит самотёком.

По данным представителя министерства, один случай подтопления также был зафиксирован в Бахчисарайском районе, пять — в Белогорском, но там вода уже сошла.

Ранее сообщалось, что локальный режим ЧС введён в Лазаревском районе Сочи из-за подтоплений.