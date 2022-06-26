Число пострадавших в ДТП в Бурятии возросло до 13

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Число пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии возросло до 13, заявили в следственном управлении регионального СК.
Число пострадавших в ДТП в Бурятии возросло до 13
  • РИА Новости

«Два водителя и 11 пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести: ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находились четверо детей: 14 лет, восьми лет и двое двухлетних. Водители и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения», — говорится в тексте официального заявления.

Отмечается, что у одного двухлетнего ребёнка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти. Дети в возрасте 14 и восьми лет получили ушибы мягких тканей лица. Ещё один двухлетний ребёнок проходит лечение амбулаторно.

По факту случившегося начали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что 12 человек, включая четверых детей, пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии.

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