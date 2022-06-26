Двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии

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Двенадцать человек, включая четверых детей, пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии.
Двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, по оперативным данным, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять пострадавших — все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает», — говорится в заявлении.

Уточняется, что семь пострадавших, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

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