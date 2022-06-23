Девять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Сыктывкаре

Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с КамАЗом в Сыктывкаре, сообщает управление ГИБДД МВД по Республике Коми.

По предварительной информации, в 16:30 мск водитель КамАЗа, двигаясь по автодороге Сыктывкар — Троицко-Печорск, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с рейсовым пассажирским автобусом, который двигался по маршруту №46.

«В результате аварии пострадали девять человек, пассажиры автобуса, в том числе один несовершеннолетний», — цитирует ведомство ТАСС.

Как сообщило следственное управление СК России по региону, по факту аварии организована доследственная проверка.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.