Девять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Сыктывкаре
- РИА Новости
По предварительной информации, в 16:30 мск водитель КамАЗа, двигаясь по автодороге Сыктывкар — Троицко-Печорск, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с рейсовым пассажирским автобусом, который двигался по маршруту №46.
«В результате аварии пострадали девять человек, пассажиры автобуса, в том числе один несовершеннолетний», — цитирует ведомство ТАСС.
Как сообщило следственное управление СК России по региону, по факту аварии организована доследственная проверка.
Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.