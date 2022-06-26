Площадь пожара в Угловском районе Алтайского края увеличилась до 4,6 тысячи га

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В пресс-службе Минприроды Алтайского края заявили, что площадь природного пожара в Угловском районе региона увеличилась до 4,6 тыс. га.

«По данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства, общая площадь природного пожара составляет 4640 га», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что погода в районе остаётся ветреной и жаркой, поэтому особое внимание уделяется кромке пожара. Периметр опашки составляет порядка 20 км. 

На данный момент в тушении возгорания задействованы 152 человека — сотрудники МЧС, арендаторы лесных участков, лесники, а также 53 единицы техники.

Утром 25 июня в пресс-службе МЧС России заявили, что пройденная огнём площадь природного пожара в Угловском районе Алтайского края выросла до 2,3 тыс. га.

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