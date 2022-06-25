На Алтае почти в четыре раза выросла пройденная огнём площадь природного пожара

В пресс-службе МЧС России заявили, что пройденная огнём площадь природного пожара в Угловском районе Алтайского края выросла до 2,3 тыс. га.

«Площадь пожара, пройденная огнём, составляет 2,3 тыс. га», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Вместе с этим агентство уточняет, что 24 июня в МЧС указывали, что площадь составляла 615 га.

Отмечается, что на тушении работает самолёт Бе-200 МЧС, за сутки он сбросил 18 т воды на очаги пожара.

Ранее первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.