На Алтае почти в четыре раза выросла пройденная огнём площадь природного пожара

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В пресс-службе МЧС России заявили, что пройденная огнём площадь природного пожара в Угловском районе Алтайского края выросла до 2,3 тыс. га.

«Площадь пожара, пройденная огнём, составляет 2,3 тыс. га», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Вместе с этим агентство уточняет, что 24 июня в МЧС указывали, что площадь составляла 615 га.

Отмечается, что на тушении работает самолёт Бе-200 МЧС, за сутки он сбросил 18 т воды на очаги пожара.

Ранее первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.

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