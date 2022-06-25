Высокий уровень террористической опасности продлён в некоторых районах Крыма
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«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 25 июня 2022 года до 20:00 10 июля 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности», — написал Аксёнов в своём Telegram.
По его словам, ситуация в Крыму находится под контролем органов государственной власти.
Ранее стало известно, что Крым продолжит разработку газовых месторождений в Чёрном море, несмотря на атаку украинской стороны на буровые платформы предприятия «Черноморнефтегаз», произошедшую 20 июня.