Высокий уровень террористической опасности продлён в некоторых районах Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение продлить действие высокого уровня террористической опасности в некоторых районах полуострова до 10 июля.
Высокий уровень террористической опасности продлён в некоторых районах Крыма
  • © Рамиль Ситдиков

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 25 июня 2022 года до 20:00 10 июля 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности», — написал Аксёнов в своём Telegram.

По его словам, ситуация в Крыму находится под контролем органов государственной власти.

Ранее стало известно, что Крым продолжит разработку газовых месторождений в Чёрном море, несмотря на атаку украинской стороны на буровые платформы предприятия «Черноморнефтегаз», произошедшую 20 июня.

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