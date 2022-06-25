В России одобрен проект соглашения с Сербией по повышению безопасности полётов

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Российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и Сербией о повышении безопасности полётов.
В России одобрен проект соглашения с Сербией по повышению безопасности полётов
  • Gettyimages.ru
  • © Greg Pease

«Одобрить представленный Минтрансом России, согласованный с МИД России и Минпромторгом России и предварительно проработанный с сербской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербия о повышении безопасности полётов», — говорится в тексте распоряжения на официальном портале правовой информации.

Росавиации поручено провести переговоры с сербской стороной и по достижении договорённости подписать указанное соглашение.

Ранее Министерство транспорта не подтвердило опасений Международной организации гражданской авиации (ИКАО) относительно безопасности полётов в России.

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