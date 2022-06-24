Минтранс не подтвердил опасений ИКАО о безопасности полётов в России

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Министерство транспорта не подтвердило опасений Международной организации гражданской авиации (ИКАО) относительно безопасности полётов в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Минтранс не подтвердил опасений ИКАО о безопасности полётов в России
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Proehl

«Минтранс России не подтверждает опасений ИКАО о безопасности полётов в России, связанных с так называемой двойной регистрацией воздушных судов», — цитирует министерство ТАСС.

В ведомстве добавили, что безопасность полётов воздушных судов в России обеспечена и поддерживается на высоком уровне.

Как ранее писал РБК, ИКАО выразила мнение, что в России не решена проблема обеспечения безопасности полётов.

В закрытом бюллетене организации говорилось, что, так как российские самолёты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов лётной годности в целом.

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