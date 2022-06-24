Минтранс не подтвердил опасений ИКАО о безопасности полётов в России
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«Минтранс России не подтверждает опасений ИКАО о безопасности полётов в России, связанных с так называемой двойной регистрацией воздушных судов», — цитирует министерство ТАСС.
В ведомстве добавили, что безопасность полётов воздушных судов в России обеспечена и поддерживается на высоком уровне.
Как ранее писал РБК, ИКАО выразила мнение, что в России не решена проблема обеспечения безопасности полётов.
В закрытом бюллетене организации говорилось, что, так как российские самолёты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов лётной годности в целом.