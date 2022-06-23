В ИКАО заявили о проблемах с обеспечением безопасности полётов в России

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) считает, что в России не решена проблема в области обеспечения безопасности полётов.

Как пишет РБК, об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня.

Уточняется, что подлинность документа подтвердил официальный представитель ИКАО Энтони Филбин.

В сообщении говорится, что, так как российские самолёты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов лётной годности в целом.

Отмечается, что, если к 14 сентября российские власти не разберутся с этой проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной.

Ранее сообщалось, что Совет Международной организации гражданской авиации должен рассмотреть запрос России, касающийся односторонних незаконных ограничительных мер западных стран в отношении российских самолётов.

В марте глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ограничительные меры со стороны Запада против российской авиаотрасли ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок.