В ИКАО заявили о проблемах с обеспечением безопасности полётов в России

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) считает, что в России не решена проблема в области обеспечения безопасности полётов.
В ИКАО заявили о проблемах с обеспечением безопасности полётов в России
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Как пишет РБК, об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня.

Уточняется, что подлинность документа подтвердил официальный представитель ИКАО Энтони Филбин.

В сообщении говорится, что, так как российские самолёты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов лётной годности в целом.

Отмечается, что, если к 14 сентября российские власти не разберутся с этой проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной.

Ранее сообщалось, что Совет Международной организации гражданской авиации должен рассмотреть запрос России, касающийся односторонних незаконных ограничительных мер западных стран в отношении российских самолётов.

В марте глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ограничительные меры со стороны Запада против российской авиаотрасли ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок.

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