В Свердловской области задержан подозреваемый в ранении девочки

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в ранении девочки в Свердловской области, сообщает ГУ МВД по региону.

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Свердловской области задержали подозреваемого в причинении тяжких повреждений малолетней девочке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый оказался мужчиной 1972 года рождения, подрабатывающим бульдозеристом.

В палисаднике у его частного дома была обнаружена гильза.

Ранее сообщалось, что в селе под Алапаевском Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову.