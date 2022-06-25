В Свердловской области задержан подозреваемый в ранении девочки

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Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в ранении девочки в Свердловской области, сообщает ГУ МВД по региону.
В Свердловской области задержан подозреваемый в ранении девочки
  • РИА Новости

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Свердловской области задержали подозреваемого в причинении тяжких повреждений малолетней девочке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый оказался мужчиной 1972 года рождения, подрабатывающим бульдозеристом.

В палисаднике у его частного дома была обнаружена гильза.

Ранее сообщалось, что в селе под Алапаевском Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову.

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