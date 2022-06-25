В Свердловской области задержан подозреваемый в ранении девочки
- РИА Новости
«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Свердловской области задержали подозреваемого в причинении тяжких повреждений малолетней девочке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый оказался мужчиной 1972 года рождения, подрабатывающим бульдозеристом.
В палисаднике у его частного дома была обнаружена гильза.
Ранее сообщалось, что в селе под Алапаевском Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову.