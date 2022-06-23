В Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Свердловской области.
По факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело.
В данный момент сотрудники Следственного комитета совместно с полицией проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств ЧП.
Расследование находится на контроле регионального управления.
Ребёнку, получившему ранение, оказывают необходимую помощь.
Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.