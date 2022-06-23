В Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову

В селе под Алапаевском Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Свердловской области.

По факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело.

В данный момент сотрудники Следственного комитета совместно с полицией проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств ЧП.

Расследование находится на контроле регионального управления.

Ребёнку, получившему ранение, оказывают необходимую помощь.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.