В Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову

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В селе под Алапаевском Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову.
В Свердловской области 11-летняя девочка получила ранение в голову
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Свердловской области.

По факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело.

В данный момент сотрудники Следственного комитета совместно с полицией проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств ЧП. 

Расследование находится на контроле регионального управления. 

Ребёнку, получившему ранение, оказывают необходимую помощь.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.

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