RT продолжает знакомить с городами России, где можно хорошо отдохнуть летом

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RT подготовил очередной ролик о городах России, где можно отлично отдохнуть летом. Новое видео посвящено Калининграду.

В видео рассказывается об уникальных отличительных особенностях города и региона в целом, которые оставят незабываемые впечатления у любителей самых разных видов туризма.

Так, например, в ролике продемонстрированы музеи и памятники архитектуры, которые могут заинтересовать тех, кто предпочитает культурный отдых, а любителей активного отдыха привлекут парусные яхты и квесты.

Вместе с тем в ролике показаны красоты региона и его пейзажи, в частности потрясающие закаты и, конечно же, Куршская коса.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал RT, что в России есть уникальные туристические локации и регионы, которым нет альтернативы за рубежом.

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