Депутат Госдумы Петров рассказал о мерах поддержки фармотрасли
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«Мы вошли в постоянный контакт с производителями лекарств и медицинской наукой. Это очень важно. Мы им всегда говорим: не оставайтесь один на один со своими проблемами, говорите нам о них. Государство помогает фармкомпаниям финансами через Фонд развития промышленности, выдаёт льготные кредиты», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
Как считает Петров, медицинскую науку нужно перевести с грантов на постоянное финансирование.
«Задача государства — постоянно быть на связи с представителями фармпромышленности и науки, видеть всю ситуацию и оперативно на неё реагировать», — добавил депутат.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам.