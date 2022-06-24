Депутат Госдумы Петров рассказал о мерах поддержки фармотрасли

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Член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров рассказал о мерах поддержки фармотрасли.
Депутат Госдумы Петров рассказал о мерах поддержки фармотрасли
  • AP
  • © Maskot

«Мы вошли в постоянный контакт с производителями лекарств и медицинской наукой. Это очень важно. Мы им всегда говорим: не оставайтесь один на один со своими проблемами, говорите нам о них. Государство помогает фармкомпаниям финансами через Фонд развития промышленности, выдаёт льготные кредиты», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Как считает Петров, медицинскую науку нужно перевести с грантов на постоянное финансирование.

«Задача государства — постоянно быть на связи с представителями фармпромышленности и науки, видеть всю ситуацию и оперативно на неё реагировать», — добавил депутат.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам.

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