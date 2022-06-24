В Москве рассказали об упрощении процесса получения разрешения на перепланировку

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В Москве рассказали подробности об упрощении процесса получения разрешения на перепланировку.
В Москве рассказали об упрощении процесса получения разрешения на перепланировку
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, увеличился срок действия решения о согласовании с года до полутора лет, а для принятия работ достаточно будет только одного инспектора Мосжилинспекции.

Также из обязательных документов исключён договор на размещение некапитальных объектов при входе в нежилое помещение. Кроме того, больше не нужно предоставлять протокол общего собрания собственников при работах, которые затрагивают общедомовое имущество, если ранее он был передан в Мосжилинспекцию.

«Кроме того, разрешена приёмка работ с незначительными отклонениями от согласованного проекта. Если были допущены отклонения, не затрагивающие общедомовое имущество, несущие конструкции, устройство или изменение границ санузлов, заявителю достаточно предоставить эскиз итоговой конфигурации помещения, который он может выполнить самостоятельно», — заявил начальник Государственной жилищной инспекции Москвы Олег Кичиков.

Ранее риелтор Галина Смирнова и генеральный директор компании «Спецстрой-М» Александр Головин рассказали, в каких случаях может быть назначен штраф за новые окна.

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