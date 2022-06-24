В Башкирии вынесли приговор по делу о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В сентябре 2021 года медсестра вступила в сговор с биологом клинико-диагностической лаборатории. Она вносила в систему заведомо ложные данные о проведении осмотров и прохождении вакцинации от COVID-19, после чего готовила поддельные сертификаты. С помощью сообщницы медсестра передала документы девяти гражданам.
Обе обвиняемые получили условные сроки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении медсестры городской клинической больницы №40, подозреваемой в оформлении поддельных сертификатов о вакцинации.