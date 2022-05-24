В Екатеринбурге завели дело против медсестры из-за поддельных сертификатов о вакцинации

В Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении медсестры городской клинической больницы №40, подозреваемой в оформлении поддельных сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Установлено, что с октября по декабрь 2021 года подозреваемая получила взятку в размере 30 тыс. рублей за оформление подложных сертификатов о вакцинации против коронавируса для шести работников Кушвинской дистанции пути (филиала ОАО «РЖД») для предоставления работодателю», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Самарской области за год возбудили девять уголовных дел из-за подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.