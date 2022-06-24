В Госдуму внесли проект закона об ускорении капремонта в многоквартирных домах

В России предложили проводить капремонт многоквартирных домов, исходя из реальной степени износа здания. Соответствующий законопроект разработали глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, его первый заместитель Павел Качкаев и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Сегодня точно никто не может сказать, что происходит внутри дома с технической точки зрения, поэтому мы ведём работу по восстановлению технического учёта состояния жилого дома, как обязательные работы. Сегодня есть хорошие примеры в Москве, Казани и Московской области, они за свой счёт такие службы содержат. Здесь и меньше накладок, меньше жалоб, КПД в целом выше», — заявил Пахомов.

Со своей стороны, Качкаев отметил, что одни дома могут простоять без капремонта ещё 40 лет, а другие приходят в негодность уже через четыре года эксплуатации.

В свою очередь, Выборный напомнил, что в регионах «много домов нуждается в капительном ремонте», но очерёдность «никак не зависит от их фактического состояния».

Проект закона предлагает наделить власти региона или собственников помещений правом принимать решение об обследовании многоквартирного дома.

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