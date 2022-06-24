Врач Пархоменко рассказала, как выбрать летний лагерь для ребёнка

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Инна Пархоменко, врач-психиатр, психотерапевт Университетской клинической больницы №1 им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук, рассказала, как выбрать летний лагерь для ребёнка.
Врач Пархоменко рассказала, как выбрать летний лагерь для ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Для первой поездки эксперт советует выбрать место неподалёку, чтобы была возможность навестить или забрать ребёнка.

Также рекомендуется убедиться в качестве лагеря, причём основываться стоит не на рекламе, а на рекомендациях людей, к которым есть доверие. По возможности стоит съездить в лагерь.

Кроме того, желательно изучить информацию о лагере на сайте, пообщаться с вожатыми.

Наконец, если правилами лагеря это разрешено, можно дать ребёнку мобильный телефон и договориться о сеансах связи.

По сообщениям телеканала «360», в первую смену в лагерях Московской области отдохнули более 40 тыс. детей.

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