СК возбудил дело по факту гибели людей после того, как две машины смыло в Чёрное море
- РИА Новости
«С целью установления местонахождения остальных пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Чёрного моря, а также вдоль прибрежной линии», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Ранее сообщалось, что в двух автомобилях, которые потоком унесло в Чёрное море в районе посёлка Зубова Щель, находились семь человек, в том числе трое детей.