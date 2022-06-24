СК возбудил дело по факту гибели людей после того, как две машины смыло в Чёрное море

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В Сочи возбуждено уголовное дело после того, как две машины смыло в Чёрное море. По последним данным, один мужчина был спасён, найдены тела двух погибших женщин.
СК возбудил дело по факту гибели людей после того, как две машины смыло в Чёрное море
  • РИА Новости

«С целью установления местонахождения остальных пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Чёрного моря, а также вдоль прибрежной линии», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что в двух автомобилях, которые потоком унесло в Чёрное море в районе посёлка Зубова Щель, находились семь человек, в том числе трое детей.

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