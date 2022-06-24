В унесённых потоком в Чёрное море двух автомобилях находились трое детей
- РИА Новости
«В результате проведённых поисковых мероприятий в акватории Чёрного моря был обнаружен 42-летний мужчина, который в момент произошедшего находился в одном из автомобилей. В настоящее время он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.
Как уточняет ТАСС, когда пострадавшего обнаружили спасатели, он держался за бревно. У мужчины диагностировано общее переохлаждение, он доставлен в городскую больницу №1.
В сообщении говорится, что, по словам спасённого, в момент ЧП он был в автомобиле ВАЗ-2114, там также находилась женщина 38 лет и ребёнок в возрасте 1 год и 2 месяца. Во второй машине, Audi, была семья из четырёх человек.
Отмечается, что поиски остальных людей продолжаются.
«С целью установления местонахождения пропавших организованы масштабные поисково-спасательные мероприятия в акватории Чёрного моря, а также вдоль прибрежной линии с привлечением сотрудников поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, полицейских и волонтёрских организаций», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Лазаревском районе Сочи потоком воды в Чёрное море смыло два автомобиля.