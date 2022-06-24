Захарова назвала ложью заявление об использовании Россией «голода в качестве оружия»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок об «использовании Россией голода в качестве оружия».
Захарова назвала ложью заявление об использовании Россией «голода в качестве оружия»
  • © МИД России

«Безграмотная и циничная ложь», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что использовать голод в качестве оружия — «это как раз в исторических традициях Германии».

Она добавила, что «с начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров».

«Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы потенциального голода», — заявила Захарова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Бербок, напомнив ей, как Германия 900 дней держала в блокаде Ленинград.

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