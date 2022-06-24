В Петербурге 51 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ

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В Санкт-Петербурге 100 баллов на ЕГЭ набрал 51 выпускник.
В Петербурге 51 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом пишет издание «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по образованию.

Так, 100 баллов за ЕГЭ по истории получили 28 школьников из 3429, сдававших экзамен по этому предмету.

За ЕГЭ по физике максимальный балл получили пять выпускников из 4381.

18 петербургских школьников из 10 282 набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию.

Ранее URA.RU сообщало, что учащаяся лицея №1 города Кунгура Варвара Буторина стала первой школьницей в Пермском крае, которая сдала ЕГЭ сразу по нескольким предметам на 100 баллов.

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