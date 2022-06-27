Названы самые популярные страны для отправки посылок и писем из России
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Кроме того, как сообщили специалисты, далее в рейтинге расположены такие страны, как США (13%), Израиль (9%), Германия (6%) и Казахстан (5%).
При этом, если сравнивать предоставленную статистику с данными за аналогичный период прошлого года, то основные изменения затронули Китай и США.
«Если в прошлом году США занимали первое место с 20%, то сейчас спустились на второе, а Китай занял лидирующую позицию, поднявшись с пятой строчки», — рассказали в пресс-службе.
Ранее в Федеральной таможенной службе рассказали, что в условиях санкций и взаимных ограничений между Россией и другими странами изменились правила отправки посылок.