Названы самые популярные страны для отправки посылок и писем из России

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Анастасия Румянцева
Наиболее востребованной страной для отправки посылок и писем из России с марта по май 2022 года стал Китай (15% всего экспорта). Об этом RT рассказали в пресс-службе «Почты России».
Названы самые популярные страны для отправки посылок и писем из России
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Кроме того, как сообщили специалисты, далее в рейтинге расположены такие страны, как США (13%), Израиль (9%), Германия (6%) и Казахстан (5%).

При этом, если сравнивать предоставленную статистику с данными за аналогичный период прошлого года, то основные изменения затронули Китай и США.

«Если в прошлом году США занимали первое место с 20%, то сейчас спустились на второе, а Китай занял лидирующую позицию, поднявшись с пятой строчки», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Федеральной таможенной службе рассказали, что в условиях санкций и взаимных ограничений между Россией и другими странами изменились правила отправки посылок.

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