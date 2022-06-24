Специалист по страхованию Кошелева рассказала, как получить медпомощь за рубежом
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В беседе с «Известиями» Кошелева напомнила, что перед выездом за границу необходимо оформить медицинскую страховку.
В случае травмы туристу следует позвонить по номеру телефона в полисе — оператор даст необходимые инструкции.
Страховая компания подберёт клинику, свяжется с ней, в случае необходимости поможет вызвать скорую и отправит гарантийное письмо, после чего турист получит медпомощь.
В случае, если связаться со страховой компанией не удалось, необходимо сохранить все чеки и после предоставить их страховому агенту.
По словам Кошелевой, страховку следует оформлять заранее перед выездом заграницу: действовать она начинает не сразу.
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