Специалист по страхованию Кошелева рассказала, как получить медпомощь за рубежом

Директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала, как получить медицинскую помощь за рубежом.

В беседе с «Известиями» Кошелева напомнила, что перед выездом за границу необходимо оформить медицинскую страховку.

В случае травмы туристу следует позвонить по номеру телефона в полисе — оператор даст необходимые инструкции.

Страховая компания подберёт клинику, свяжется с ней, в случае необходимости поможет вызвать скорую и отправит гарантийное письмо, после чего турист получит медпомощь.

В случае, если связаться со страховой компанией не удалось, необходимо сохранить все чеки и после предоставить их страховому агенту.

По словам Кошелевой, страховку следует оформлять заранее перед выездом заграницу: действовать она начинает не сразу.

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