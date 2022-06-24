Специалист по страхованию Кошелева рассказала, как получить медпомощь за рубежом

Короткая ссылка
Директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала, как получить медицинскую помощь за рубежом.
Специалист по страхованию Кошелева рассказала, как получить медпомощь за рубежом
  • Gettyimages.ru
  • © ATU Images

В беседе с «Известиями» Кошелева напомнила, что перед выездом за границу необходимо оформить медицинскую страховку.

В случае травмы туристу следует позвонить по номеру телефона в полисе — оператор даст необходимые инструкции.

Страховая компания подберёт клинику, свяжется с ней, в случае необходимости поможет вызвать скорую и отправит гарантийное письмо, после чего турист получит медпомощь.

В случае, если связаться со страховой компанией не удалось, необходимо сохранить все чеки и после предоставить их страховому агенту.

По словам Кошелевой, страховку следует оформлять заранее перед выездом заграницу: действовать она начинает не сразу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить