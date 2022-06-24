Бочкарёв: лечебно-диагностический комплекс имени Логинова готов на 85%

Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова составляет 85%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В столичном районе Перово на 85% завершено строительство лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова. В корпусе началась приёмка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки», — сообщил он.

По словам Бочкарёва, в здании продолжаются работы по отделке помещений.

«Общая площадь здания составляет более 75 тыс. кв. м. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара», — уточнил заместитель мэра.

Ранее Бочкарёв отмечал, что это будет экспертный многопрофильный центр, охватывающий актуальные направления медицины, прежде всего онкологию.