Врио главы Рязанской области: экипаж упавшего Ил-76 отвёл его, чтобы не врезаться в дома

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Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что экипаж потерпевшего крушение самолёта в Рязани до последнего отводил неисправную машину от жилых районов.
Врио главы Рязанской области: экипаж упавшего Ил-76 отвёл его, чтобы не врезаться в дома
  • РИА Новости

«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолёт удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», — написал глава региона в Telegram-канале.

  • Врио главы Рязанской области: экипаж упавшего Ил-76 отвёл его, чтобы не врезаться в дома

Утром 24 июня в Рязанской области военно-транспортный самолёт Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полёта совершил жёсткую посадку.

При соприкосновении с землёй самолёт частично разрушился, пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.

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