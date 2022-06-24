Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что экипаж потерпевшего крушение самолёта в Рязани до последнего отводил неисправную машину от жилых районов.

«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолёт удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», — написал глава региона в Telegram-канале.

Врио главы Рязанской области: экипаж упавшего Ил-76 отвёл его, чтобы не врезаться в дома

Утром 24 июня в Рязанской области военно-транспортный самолёт Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полёта совершил жёсткую посадку.

При соприкосновении с землёй самолёт частично разрушился, пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.