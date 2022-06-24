В Москве построят два новых торговых центра

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На юге и западе Москвы построят два новых торговых центра.
В Москве построят два новых торговых центра
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Один торговый центр, где смогут работать 430 человек, построят на юге Москвы (на Элеваторной улице) к марту 2025 года.

Второй ТЦ построят на западе столицы (на Очаковском шоссе). В нём планируют создать 250 рабочих мест.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.

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