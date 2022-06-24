«Прайм»: уровень заработных плат некоторых категорий россиян вырастет с 1 июля
Об этом сообщает «Прайм».
Так, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля до 15279 рублей, те компании, уровень заработных плат в которых был привязан к этому показателю, должны будут пересмотреть свой бюджет и осуществить выплаты в соответствии с новым МРОТ.
«Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят. Поэтому компании будут повышать зарплату до новой величины МРОТ», — заявил эксперт.
Кроме того, он дал разъяснения по поводу реального воздействия повышения МРОТ на доходы граждан.
«Если оклад привязан к МРОТ, а надбавка остаётся неизменной, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ. Если же размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, и общая сумма ФОТ компании не изменится», — уточнил Дударев.
Если же надбавка назначается в процентном соотношении к окладу, то из-за повышения минимального размера оплаты труда вырастет и надбавка, и оклад.
30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.