«Прайм»: уровень заработных плат некоторых категорий россиян вырастет с 1 июля

Короткая ссылка
Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев рассказал о том, что с 1 июля изменится размер заработной платы лиц, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда.

Об этом сообщает «Прайм».

Так, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля до 15279 рублей, те компании, уровень заработных плат в которых был привязан к этому показателю, должны будут пересмотреть свой бюджет и осуществить выплаты в соответствии с новым МРОТ.

«Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят. Поэтому компании будут повышать зарплату до новой величины МРОТ», — заявил эксперт.

Кроме того, он дал разъяснения по поводу реального воздействия повышения МРОТ на доходы граждан.

«Если оклад привязан к МРОТ, а надбавка остаётся неизменной, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ. Если же размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, и общая сумма ФОТ компании не изменится», — уточнил Дударев.

Если же надбавка назначается в процентном соотношении к окладу, то из-за повышения минимального размера оплаты труда вырастет и надбавка, и оклад.

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить