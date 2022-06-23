Лауреат конкурса «Лидеры России» стал врио главы Минстроя Камчатского края

Короткая ссылка
Артём Фирстов, лауреат конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», стал врио министра строительства и жилищной политики Камчатского края.
Лауреат конкурса «Лидеры России» стал врио главы Минстроя Камчатского края
  • © АНО «Россия — страна возможностей»

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт «Лидеров России».

«Приоритетными задачами на новой должности станет обеспечение полной прозрачности строительного сектора, государственных и муниципальных заказов, а также реализация проектов жилищного строительства не менее 500 тыс. кв. м за три года на территории Камчатского края, которые позволят жителям приобрести качественное новое жильё», — заявил Фирстов.

Фирстов победил в третьем сезоне конкурса в 2020 году.

Ранее сообщалось, что шесть жителей Санкт-Петербурга стали лауреатами конкурса «Лидеры России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить