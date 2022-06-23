Лауреат конкурса «Лидеры России» стал врио главы Минстроя Камчатского края

Артём Фирстов, лауреат конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», стал врио министра строительства и жилищной политики Камчатского края.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт «Лидеров России».

«Приоритетными задачами на новой должности станет обеспечение полной прозрачности строительного сектора, государственных и муниципальных заказов, а также реализация проектов жилищного строительства не менее 500 тыс. кв. м за три года на территории Камчатского края, которые позволят жителям приобрести качественное новое жильё», — заявил Фирстов.

Фирстов победил в третьем сезоне конкурса в 2020 году.

Ранее сообщалось, что шесть жителей Санкт-Петербурга стали лауреатами конкурса «Лидеры России».