Шестеро петербуржцев стали лауреатами конкурса «Лидеры России»

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Шестеро жителей Санкт-Петербурга стали лауреатами конкурса «Лидеры России».
Шестеро петербуржцев стали лауреатами конкурса «Лидеры России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия — страна возможностей».

«Из 300 суперфиналистов определены 106 победителей — представители 32 регионов России и трёх зарубежных стран: Объединённых Арабских Эмиратов, Эстонии и Казахстана. Больше всего победителей из Москвы — 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург — по шесть победителей», — заявили в пресс-службе.

Всего в четвёртом сезоне принимали участие свыше 180 тыс. человек.

В число победителей вошли и представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Оба участвовали в треке «Государственное управление», передаёт «Ямал-Медиа».

«Поздравляю ямальцев с отличным результатом в конкурсе «Лидеры России». Кирилл Скороходов и Александр Норка победили в треке «Госуправление», Олег Клочков и Андрей Козлов стали суперфиналистами. Все получат гранты на образование», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее сообщалось, что в АНО «Россия — страна возможностей» подвели итоги четырёхлетней работы.

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