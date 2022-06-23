Первую смену в лагерях Подмосковья посетили более 40 тысяч детей
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.
«На юге нашей страны побывали более 1200 детей. Все они не только весело проводят время в кругу сверстников, но и занимаются в кружках, изучают языки, укрепляют здоровье», — отметила Каклюгина.
В 2022 году различными формами отдыха планируют охватить свыше 465 тыс. детей, передаёт издание «Вести Подмосковья».
Ранее сообщалось, что на организацию детского отдыха в Татарстане выделили 1,7 млрд рублей в 2022 году.