Первую смену в лагерях Подмосковья посетили более 40 тысяч детей

Первую смену в лагерях Московской области посетили более 40 тыс. детей. Наполняемость составила почти 100%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.

«На юге нашей страны побывали более 1200 детей. Все они не только весело проводят время в кругу сверстников, но и занимаются в кружках, изучают языки, укрепляют здоровье», — отметила Каклюгина.

В 2022 году различными формами отдыха планируют охватить свыше 465 тыс. детей, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что на организацию детского отдыха в Татарстане выделили 1,7 млрд рублей в 2022 году.