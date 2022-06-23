В Российском зерновом союзе прокомментировали ситуацию с урожаем

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Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский прокомментировал ситуацию с урожаем.
В Российском зерновом союзе прокомментировали ситуацию с урожаем
  • Gettyimages.ru

«Юг уже начал убирать ранние зерновые, сейчас идёт уборка ячменя, к концу месяца начнём уборку пшеницы. В принципе, мы очень хорошо перезимовали», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, речь идёт о великолепных показателях и минимальных потерях.

«В районе 3% под озимым посевом. Обычно это бывает 5 — 7%», — пояснил Злочевский.

Ранее директор Ягодного союза Ирина Козий прокомментировала ситуацию с урожаем клубники.

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