В Российском зерновом союзе прокомментировали ситуацию с урожаем

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский прокомментировал ситуацию с урожаем.

«Юг уже начал убирать ранние зерновые, сейчас идёт уборка ячменя, к концу месяца начнём уборку пшеницы. В принципе, мы очень хорошо перезимовали», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, речь идёт о великолепных показателях и минимальных потерях.

«В районе 3% под озимым посевом. Обычно это бывает 5 — 7%», — пояснил Злочевский.

Ранее директор Ягодного союза Ирина Козий прокомментировала ситуацию с урожаем клубники.