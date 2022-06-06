В Ягодном союзе прокомментировали ситуацию с урожаем клубники

Директор Ягодного союза Ирина Козий прокомментировала ситуацию с урожаем клубники.

«У нас была очень холодная и влажная весна. Сезон созревания сдвинулся — это примерно две недели для открытого грунта, чуть меньше для защищённого. В одинаковых условиях первой созревает жимолость, затем летние сорта земляники, потом малина, смородина, голубика. Но поскольку применяются технологии выращивания в тоннелях, то часто клубнику начинают собирать самой первой — именно ту, которая была выращена в плёночных тоннелях», — рассказала она в беседе с НСН.

По её словам, урожай земляники из тоннелей ожидается примерно во второй декаде июня, из открытого грунта — ближе к концу июня.

Как отметила Козий, за счёт тёплых летних месяцев может оказаться, что сорта более позднего созревания нагонят весеннее отставание.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.