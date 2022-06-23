Сомнолог Дорохова рассказала о факторах здорового сна

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Биолог-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о факторах здорового сна.
Сомнолог Дорохова рассказала о факторах здорового сна
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В беседе с Life.ru она заявила, что качество сна напрямую зависит от интенсивности выработки мелатонина.

«Современный же человек живёт преимущественно при электрическом освещении. Солнце заходит, организм начинает подготавливаться ко сну, нарастает выработка мелатонина, но наличие обильного освещения тормозит этот процесс», — отметила Дорохова.

По её словам, на время сна желательно полностью изолировать спальное место от источников света, в том числе выключить гаджеты или хотя бы перевести их в авиарежим.

«Если у вас случаются ночные пробуждения по необходимости, то можно воспользоваться ночниками с минимальным уровнем освещения, причём в красном или жёлтом спектрах, излучающими красный и жёлтый свет», — посоветовала эксперт.

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