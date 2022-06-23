«Яндекс» закрыл сделку по выкупу почти 93% конвертируемых облигаций
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте компании.
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций. Все выкупленные облигации были погашены в соответствии с условиями облигационного займа», — говорится в сообщении.
В ближайшее время завершится выкуп ещё 0,5% конвертируемых облигаций, отметили в компании.
Ожидается, что процесс выкупа всех оставшихся конвертируемых облигаций будет завершён до 12 сентября включительно.
3 июня стало известно, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса».