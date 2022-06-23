В Роспотребнадзоре высказались о возможности локдауна из-за оспы обезьян в России
- РИА Новости
«В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы», — цитирует её РИА Новости.
Пшеничная подчеркнула, что данное заболевание не распространяется столь же легко и стремительно, как COVID-19 или грипп, и для его передачи необходим близкий, длительный контакт с заражённым.
Ранее Всемирная сеть здравоохранения сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массового применения вакцин не ожидается.