В Тамбовской области ввели противопожарный режим

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Администрация Тамбовской области подписала постановление о введении особого противопожарного режима.
В Тамбовской области ввели противопожарный режим
  • РИА Новости

Как сообщает «Тамбовский курьер», он будет действовать с 23 июня по 1 октября 2022 года.

По новым правилам в регионе запрещается использовать открытый огонь и разводить костры на землях лесного фонда, а также в садовых и огороднических товариществах.

Соответствующие ограничения не коснутся дачных участков при соблюдении норм безопасности.

За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф.

В Оренбургской области со среды, 22 июня, также ввели особый противопожарный режим.

Для граждан и юрлиц установили ряд ограничений.

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