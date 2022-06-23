В Тамбовской области ввели противопожарный режим
- РИА Новости
Как сообщает «Тамбовский курьер», он будет действовать с 23 июня по 1 октября 2022 года.
По новым правилам в регионе запрещается использовать открытый огонь и разводить костры на землях лесного фонда, а также в садовых и огороднических товариществах.
Соответствующие ограничения не коснутся дачных участков при соблюдении норм безопасности.
За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф.
В Оренбургской области со среды, 22 июня, также ввели особый противопожарный режим.
Для граждан и юрлиц установили ряд ограничений.