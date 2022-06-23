Волонтёры «Лиза Алерт» Ставрополья нашли около 1200 человек за пять лет
- РИА Новости
По её словам, в отряде числятся более 250 человек. Его филиалы расположены в крупнейших городах Ставропольского края.
«За всё время существования отряда к нам поступило 1608 заявок. Из них 1181 человек найден живым, 153 найдены погибшими», — цитирует Гладских newstracker.ru.
Наряду с этим стало известно, что более 300 волонтёров отправились на объекты обращения с отходами в десяти регионах России.
Молодым людям, помимо прочего, показали, как происходит процесс переработки в их регионе.
Экскурсии прошли в рамках серии проектов «Экопоколение. РЭО», организованной Российским экологическим оператором и движением «Делай!», передаёт телеканал «360».
Ранее сообщалось, что волонтёрское движение в Тюмени по итогам 2021 года охватило 121 390 жителей региона старше семи лет.