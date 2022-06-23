Волонтёры «Лиза Алерт» Ставрополья нашли около 1200 человек за пять лет

За пять лет работы добровольческий отряд Ставрополья «Лиза Алерт» нашёл 1181 человека, заявила поисковик Виктория Гладских, исполняющая обязанности старшего по направлению СМИ.

По её словам, в отряде числятся более 250 человек. Его филиалы расположены в крупнейших городах Ставропольского края.

«За всё время существования отряда к нам поступило 1608 заявок. Из них 1181 человек найден живым, 153 найдены погибшими», — цитирует Гладских newstracker.ru.

Наряду с этим стало известно, что более 300 волонтёров отправились на объекты обращения с отходами в десяти регионах России.

Молодым людям, помимо прочего, показали, как происходит процесс переработки в их регионе.

Экскурсии прошли в рамках серии проектов «Экопоколение. РЭО», организованной Российским экологическим оператором и движением «Делай!», передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что волонтёрское движение в Тюмени по итогам 2021 года охватило 121 390 жителей региона старше семи лет.