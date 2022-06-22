В Тюмени сообщили об активизации волонтёрских движений
- РИА Новости
По его словам, доля волонтёров среди населения выросла с 14 до 18%. Более активной стала возрастная категория от 25 до 34 лет.
Больше всего среди волонтёров женщин и девушек — они составляют примерно 70%.
Как сообщает портал «Вслух.ru», в рамках деятельности активисты охватывают более 15 видов деятельности, среди которых — культурная, экологическая, спортивная, профилактическая и т. д.
Ранее в России предложили отнести к видам деятельности волонтёров ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.